Scarica una canzone dall’Albania: arriva una bolletta da 18mila euro

-Redazione- Per aver scaricato una canzone con il suo smartphone mentre si trovava in Albania, si è visto recapitare una bolletta dalla cifra esorbitante di 18mila euro. Il protagonista, suo malgrado, di questa assurda vicenda si chiama Bruno Spazzarini, titolare di un agriturismo a Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona.

E' stato lo stesso Bruno a raccontare la sua storia a La Stampa, in un articolo firmato da Gino Fortunato:

“L’operatore mi aveva assicurato che sarei stato coperto in tutta Europa come del resto è scritto sul contratto ricevuto via mail”. Invece quando è arrivata la bolletta non poteva crederci: 18.323 euro e due centesimi, di cui 15mila di traffico dati e 3mila di Iva, che corrispondono ad un traffico dati all’estero di pochi minuti, equivalente a meno di 800 megabyte.

Oltre alla cifra 'monstre' da pagare, il problema del sig. Spazzarini è quello di riuscire a contattare la Tim, un compito non facile per gli utenti.

Una vicenda surreale, commentata anche Mario Gatto di Globo consumatori, associazione alla quale si è rivolto Spazzarini: “La Tim doveva avvertire l'utente dopo aver notato il consumo dei 150 euro e chiedere se ne riconosceva il traffico, sospendendo la linea a telefonata o scaricamento di applicazione in corso”.

30 ottobre 2017