Sua figlia ama un carabiniere: il boss ordina di ucciderla

-Redazione- "Tua sorella si è fatta sbirra. Questo regalo quando è il momento glielo farò, tempo a tempo che tutto arriva".



La minaccia di morte, implicita, l'aveva pronunciata il boss di Bagheria Pino Scaduto, nei confronti della figlia, colpevole di essersi innamorata di un carabiniere. Un affronto troppo grande per il clan mafioso che Scaduto comandava.



Un boss di primo piano, lui, facente parte, ai tempi, della Cupola, con Provenzano e Riina. Tanto feroce e risoluto da non aver dubbi nel voler ammazzare la propria figlia: secondo lui, infatti, era stata lei la causa del suo recente arresto.



Dopo sei mesi di libertà, Scaduto è stato nuovamente arrestato e tornato in carcere, assieme ad altre 15 persone. Volevano riorganizzare Cosa Nostra. Le indagini della Dda di Palermo diretta dal procuratore Francesco Lo Voi e dall'aggiunto Salvatore De Luca hanno individuato il nuovo gruppo dirigente del mandamento mafioso di Bagheria, che continuava a imporre estorsioni a commercianti e imprenditori.



Gli altri arrestati sono Pietro Liga, Antonino Virruso, Francesco Speciale, Giacinto Di Salvo, Salvatore Zizzo, Vito Guagliardo, Damiano D'Ugo, Vincenzo Urso, Andrea Lombardo, Michele Modica, Giovan Battista Rizzo, Giovanni Trapani, Francesco Lombardo, Andrea Carbone e Nicola Marsala.