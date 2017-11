15 vulcani sommersi scoperti nel mar Tirreno

-Redazione- Nel Mar Tirreno ci sono 15 vulcani sommersi.

Da Salerno a Cosenza, la catena è lunga 90 chilometri e larga 20: oltre ad otto vulcani sottomarini già noti, ce ne sono sette appena scoperti .



A rivelarlo è la rivista Nature Communications, che ha pubblicato la ricerca congiunta di Ingv e Iamc, l'istituto per l'ambiente marino costiero del Cnr. La scoperta della catena sommersa, chiamata del Palinuro, è il punto di arrivo delle campagne oceanografiche condotte negli ultimi anni grazie alla collaborazione tra vulcanologi, geofisici e geologi marini.

La ricerca mette anche in relazione il vulcanismo nelle zone di subduzione, dove cioè le placche tettoniche scivolano le une sotto le altre. Alcuni vulcani finora noti nel Tirreno Meridionale «sono emersi, come le Eolie, altri sommersi, come il Marsili», spiega il coordinatore della ricerca, Guido Ventura, vulcanologo di Ingv e Iamc-Cnr.

La catena, prosegue il ricercatore, ha una profondità compresa fra 3.200 e 80 metri sotto il livello del mare e rappresenta «una spaccatura della crosta terrestre dalla quale risalgono magmi provenienti dalle Isole Eolie, dal Tirreno centro-meridionale e dall'area compresa tra la Puglia e la Calabria».

13 novembre 2017