Ancora guai per Kevin Spacey. Nuove accuse di molestie da un altro attore

-Redazione – C’è un altro attore che accusa Kevin Spacey di aver cercato di molestarlo. Episodio che a differenza di quello denunciato da Anthony Rapp protagonista nel film di Star Trek non risale a 30 anni fa, ma è ben più recente. A riferire l’episodio è l’attore Roberto Cavazos che ha deciso di raccontare quanto gli è successo sulla sua pagina Facebook, affermando che Spacey ha cercato di palpeggiarlo durante il suo incarico da direttore artistico del teatro londinese Old Vic, ovvero dal 2004 al 2015.

L'incontro è avvenuto nel bar del teatro, afferma l'attore messicano, secondo il quale emergeranno presto “molte altre” accuse di molestie sessuali contro Spacey. “Io non l'ho tollerato, ma conosco gente che aveva paura di fermarlo”, ha scritto Cavazos: “Sembra che l'unico requisito per Spacey di sentirsi libero di toccarci fosse di essere un maschio sotto i 30 anni”. Rapp, che ha subito le 'avance sessuali' di Spacey quando aveva 14 anni, prosegue l'attore messicano, non è affatto solo. “Chi di noi ha incrociato il cammino di Spacey a Londra quando era direttore artistico dell'Old Vic sa che molte altre persone troveranno il coraggio di raccontare le proprie storie nei prossimi giorni e settimane”.

Intanto l'International Academy of Television Arts & Sciences' ha deciso di revocare a Spacey l'International Emmys Founders Award, nell'ambito degli International Emmy Awards, i premi per le migliori produzioni televisive internazionali.

La cerimonia per la 45esima edizione si terrà il 20 novembre a New York ma in seguito alle accuse di molestie sessuali su Antony Rapp, quando aveva solo 14 anni, l'organizzazione ha deciso di fare dietro marcia sul premio previsto per Spacey, lo spietato Frank Underwood nella serie televisiva in onda su Netflix 'House of Cards'. In seguito alle stesse accuse, il servizio di streaming online ha deciso di mettere fine alla fortunata serie tv dopo la sesta stagione che andrà in onda l'anno prossimo.

Randall Fowler, il fratello maggiore di Kevin Spacey, ha rivelato al giornale britannico Daily Mail i trascorsi in famiglia e gli abusi sessuali subiti dal padre, Thomas Geoffrey Fowler, che avrebbe trasformato in un inferno l'adolescenza dei due figli. Le sue dichiarazioni arrivano mentre cresce lo scandalo pedofilia che ha colpito Spacey, dopo le accuse dell'attore Anthony Rapp per una aggressione sessuale subita quando aveva solo 14 anni.

1 novembre 2017