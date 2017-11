Papa: “Conoscere e trovare soluzioni a migrazioni forzate e xenofobia”

-Redazione - Il monito per comprendere il fenomeno migratorio e cercare di trovare delle soluzioni arriva dal Pontefice. Papa Francesco suggerisce alle Università di “avviare ulteriori studi sulle cause remote delle migrazioni forzate, con il proposito di individuare soluzioni praticabili, anche se a lungo termine, perché occorre dapprima assicurare alle persone il diritto a non essere costrette a emigrare”. E aggiunge che “è altrettanto importante riflettere sulle reazioni negative di principio, a volte anche discriminatorie e xenofobe, che l'accoglienza dei migranti sta suscitando in Paesi di antica tradizione cristiana, per proporre itinerari di formazione delle coscienze”.

L’invito di Papa Bergoglio arriva nel corso della udienza ai membri della Federazione Internazionale delle Università Cattoliche (Fiuc), a conclusione del Convegno Internazionale dal titolo “Rifugiati e Migranti in un mondo globalizzato: responsabilità e risposte delle università”, in corso a Roma, dall'1 al 4 novembre, presso la Pontificia Università Gregoriana. Francesco ha poi invitato ad approfondire le migrazioni come “segno dei tempi”.

4 novembre 2017