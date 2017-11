Statali, trattativa per aumenti primi mesi del 2018. In arrivo “una tantum”

-Redazione – Riprende mercoledì la trattativa per il contratto degli statali per il rinnovo 2016-2018. Sul tavolo ci sono aumenti da 85 euro mensili, stanziati nella manovra che 'salva' anche il bonus Renzi, come garantito dalla ministra della P.a., Marianna Madia. L'obiettivo è caricare la prima tranche sulle buste paga dei primi mesi del 2018.

Intanto i dipendenti pubblici hanno già maturato gli arretrati 2016 e 2017. Con i primi aumenti sullo stipendio arriverà quindi anche un 'una tantum', una tranche, che ristorerà gli scatti del biennio. Dote a cui aggiungere 85 euro dal prossimo anno.

4 novembre 2017