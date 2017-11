Beccato mentre ruba olive. Polizia arresta un disoccupato francese

-Redazione – Sorpreso a rubare olive è stato arrestato dalla polizia. L’uomo, un disoccupato francese di 42 anni, da tempo residente in provincia di Imperia, è stato sorpreso in frazione Poggi, mentre continuava a raccogliere le olive da un oliveto non suo. Era già riuscito a prenderne un quintale. È stato il proprietario dell'oliveto a segnalare il caso alla polizia. Pare che il ladro avesse già precedenti specifici in diverse parti d'Italia.

Gli agenti, arrivato sul posto, lo hanno trovato mentre “batteva” gli olivi, dopo aver steso le reti per la raccolta. Nel bagaglio della sua macchina sono stati trovati cassette e secchi pieni di olive. Al momento dell'arresto l'uomo ha provato a giustificarsi dicendo che riteneva le piante abbandonate.

Quello scoperto dalla polizia è l'ennesimo furto nelle campagne imperiesi. Nelle ultime settimane, infatti, sono state depredate diverse campagne coltivate a pitosforo e verde ornamentale, tanto che la Confederazione Italiana Agricoltori ha annunciato di voler incontrare il prefetto per studiare strategie che possano arginare il fenomeno.

4 novembre 2017