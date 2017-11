Poche scoperte di antitetanica in ospedale e farmacie, interviene Aifa

-Redazione - È dovuta intervenire l’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, che a causa della mancanza di antitetanica in Italia nelle farmacie e negli ospedali ha dato le autorizzazioni per le importazioni in deroga dall'estero. Della irreperibilità del farmaco si è occupata anche la trasmissione Striscia la notizia con un servizio. La notizia trova conferma fra i farmacisti e dall'Aifa. La causa della minor produzione di vaccino e immunoglobuline è stata dovuta dalla carenza di sangue e conseguentemente di plasma.

Le immunoglobuline sono quelle che vengono utilizzate, ad esempio, quando ci si ferisce. “Le importazioni in deroga hanno avuto problemi di certificazioni ma l'Aifa ha provveduto a sbloccarle e nelle prossime settimane la situazione dovrebbe normalizzarsi. - spiega all'agenzia di stampa ANSA Domenico di Giorgio, dirigente dell'area ispezioni e certificazioni dell'Aifa -. Le strutture in difficoltà possono chiedere all'Aifa aiuto per velocizzare le procedure e reperire il prodotto”. La mancanza di questo farmaco compare in effetti nella lista di quelli per i quali ci sono problemi di approvvigionamento. La situazione più complessa riguarda la disponibilità di immunoglobuline.

7 novembre 2017