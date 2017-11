Sassi dal cavalcavia. Arrestati due 17enni. L’accusa è di tentato omicidio

-Redazione – La polizia stradale li ha sorpresi a lanciare sassi da un cavalcavia dell’autostrada A20 Palermo-Messina e li ha arrestati. Adesso i due diciassettenni dovranno rispondere dell’accusa di tentato omicidio. I due giovani, sono stati fermati all’altezza di Milazzo, nel Messinese, intorno alle 3.30 del mattino e avevano già colpito un'auto in transito, raggiunta sul parabrezza da un pezzo di lastra di cemento utilizzata generalmente per la copertura dei canali di scolo delle acque piovane. Il pezzo di cemento ha frantumato il parabrezza, ammaccato il cofano e sfondato la mascherina anteriore destinata all'areazione nel paraurti, dove è rimasto in parte incastrato. I detriti prodotti dall'impatto hanno danneggiato altre vetture in transito ma, per fortuna, nessuno ha riportato lesioni. I due diciassettenni, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sono stati trasferiti in un centro di prima accoglienza per minori.

Ancora sassi lanciati contro auto in corsa a Torino. Qui, a raccontare la brutta avventura è un camionista che si è visto centrare il proprio mezzo da un masso mentre percorreva la tangenziale del capoluogo piemontese. Nel suo racconto al quotidiano La Stampa, l’uomo ha detto di aver ritrovato il tetto in vetro della sua motrice sfondato da un sasso di oltre due chili. “Sono vivo per miracolo”, afferma Arcangelo Antonacci, 48 anni. La pietra, deviata dalla tenda parasole dell'abitacolo lo ha sfiorato e si è fermata alla destra del sedile. Il camionista ha raccontato alla polizia stradale di essere stato colpito poco prima dell'ingresso dell'Interporto Sito ed è sicuro di avere visto i presunti lanciatori scagliare la pietra dal ponte di strada del Drosso. “Erano tre, quattro ragazzi con le bici”, ha raccontato alla polizia stradale. La Procura ha aperto un fascicolo per lancio di oggetti pericolosi e danneggiamento. Il timore è che si tratti di un caso di emulazione, dopo i fatti di Milano, anche se i lanci di sassi non sono una novità nel Torinese.

12 novembre 2017