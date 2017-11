Diabete. Palermo, test gratuito in 169 farmacie aderenti al Diaday

-Redazione - Da domani e fino a lunedì a Palermo sarà possibile effettuare lo screening gratuito del diabete in una delle 169 farmacie della città che hanno aderito alla Prima campagna nazionale di prevenzione del diabete “DiaDay” organizzata da Federfarma in collaborazione con la Società italiana di diabetologia e l’Associazione italiana Lions per il diabete e con il patrocinio di Fofi, Intergruppo parlamentare Qualità di vita e diabete, Fenagifar e Associazione medici diabetologi. Le stime, per la Sicilia, parlano chiaro: nell’Isola sono oltre 300mila le persone ufficialmente affette da diabete. Secondo l’Istat rappresentano il 6% della popolazione e il 10% dei 3,2 milioni di diabetici in Italia, cioè la quota fra le più alte nel Paese. Di questi, i diabetici con più di 65 anni sono il 20,5% dei residenti. Cifra che potrebbe essere in realtà ben più alta. Si stima infatti che possano esserci altri 150mila i siciliani che, a causa della mancata prevenzione, non sanno ancora di essere diabetici.

Grazie a questa iniziativa, però, fare il test per il diabete sarà semplice, basterà andare in una delle farmacie che hanno aderito e chiedere al farmacista l’autoanalisi gratuita della glicemia e sottoporsi a un questionario anonimo che in maniera scientifica rileva eventuali rischi. Altrettanto semplice avere i risultati che del test che saranno elaborati in tempo reale e, in caso di evidenze, il cittadino, debitamente informato, sarà invitato a rivolgersi al proprio medico. Alla fine della campagna, tutti i dati raccolti saranno elaborati e inviati alle autorità sanitarie come contributo alla definizione di strategie utili a migliorare la prevenzione e a ridurre la diffusione di una delle malattie che più incidono sulla spesa sanitaria pubblica.

“Ancora una volta – spiega Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo – la farmacia si conferma un partner affidabile del servizio sanitario nazionale. La rete delle farmacie indipendenti rappresenta un formidabile presidio nel territorio perché è capace di garantire con serietà e affidabilità lo svolgimento di campagne di prevenzione di massa che possono raggiungere quote significative di popolazione. È qui che è possibile incidere sulla diffusione delle malattie e sui costi che comportano”.

Il diabete è una malattia silente, in aumento esponenziale anche fra i giovani ed è fra le prime cause di decesso nell’Isola. Se non controllato, provoca danni e complicazioni a occhi, cuore, reni, sistema nervoso, fino ad arrivare all’amputazione degli arti. Il che comporta un enorme costo sociale. Infatti, varie statistiche calcolano che oltre 200mila pazienti siciliani si sottopongono a trattamenti con insulina o farmaci orali a carico del Servizio sanitario nazionale, con un costo medio di 2.500 euro l’anno per un totale di 500 milioni di euro, ma gli altri pagano direttamente farmaci e prestazioni spendendo in media 900 euro a testa l’anno. Nei casi in cui la malattia va fuori controllo, scatta la necessità dei ricoveri, che costano quasi 12 milioni di euro l’anno: nella sola provincia di Palermo sono in media 10-15 mila i ricoveri l’anno per problemi provocati dal diabete.

Per conoscere qual è la farmacia che ha aderito è possibile visitare il sito www.federfarma.it.

13 novembre 2017