Post Brexit. Oggi si decide la nuova sede di Ema. Milano tra le candidate

-Redazione – Sono ore decisive queste per l’attribuzione delle nuove sedi di due importanti agenzia: quella del farmaco (l’Ema) che lascia definitivamente Londra e che annovera tra le possibili candidate anche la città di Milano e quella della Autorità bancaria europea (Eba). Sulla scelta definitiva però si gioca ancora il tutto per tutto. Non ultimo, ad esempio, l’intervento del segretario agli affari europei ceco, Ales Chmelar, che arrivando al Consiglio Affari generali Ue ha detto che per la decisione sulle agenzie europee del Farmaco (Ema) e l'Autorità bancaria (Eba) “credo sia importante l'equilibrio geografico. Ci aspettiamo che almeno una delle due vada ad uno dei Paesi di più recente ingresso”, riportando così alla ribalta la candidatura di Praga per ospitare l'Eba.

Intanto Malta e Zagabria si sono ritirate dalla corsa per ospitare l'Agenzia europea per il farmaco. La rinuncia di La Valletta è annunciata dal sito ufficiale del governo maltese, mentre del ritiro di Zagabria ne ha parlato il ministro degli Esteri, secondo quanto si legge su alcuni on-line del Paese.

Altro ritiro è quello di Dublino che, secondo quanto si apprende a Bruxelles, avrebbe rinunciato alla propria candidatura dalla corsa per aggiudicarsi l'Agenzia europea del farmaco (Ema). Il ministro irlandese Simon Coveney entrando al consiglio Affari generali dove oggi si voterà per l'assegnazione dell'agenzia, ha affermato: “resta ‘forte la nostra attenzione’ per ottenere l'Autorità bancaria europea (Eba)”.

Occhi puntati dunque su Bruxelles nel giorno in cui si decideranno le future sedi delle due agenzie Ue costrette a traslocare da Londra dopo il voto favorevole alla Brexit. Fino a ieri sera, le città candidate erano 19 per l'Ema e 8 per l'Eba. I Paesi chiamati a decidere 27. La procedura, alla quale per l'Italia partecipa il sottosegretario agli affari europei Sandro Gozi, prenderà il via alle 17. Tutte le votazioni saranno anonime e segrete, le schede cartacee, al termine, saranno distrutte. Tra uno scrutino e l'altro potrà trascorre mezz'ora o poco più: il tempo necessario ai singoli rappresentanti per consultare le capitali e far convergere i voti su questo o quel candidato.

Il primo turno di voto sarà per la nuova sede dell'Ema. Il Paese vincente, qualora l'abbia presentata, dovrà ritirare la propria candidatura per l'Eba. Al primo turno ciascun Paese rappresentato intorno al tavolo avrà sei punti da distribuire: 3 per la sede ritenuta più adatta, 2 per la seconda scelta e uno per la terza. Per assicurarsi la vittoria al primo scrutinio sarà necessario raccogliere 3 voti da almeno 14 Paesi. In caso contrario, le prime tre classificate (o più nel caso di punteggi ex aequo) passeranno al secondo turno, dove ogni Paese avrà un solo voto da assegnare.

Per vincere, in questa fase, sarà necessario raccogliere almeno 14 punti. Se così non fosse, le prime due classificate (o più in caso di parità) andranno allo spareggio finale, dove ogni Paese avrà sempre solo punto da assegnare. Vincerà chi raccoglierà più consensi. In caso di parità, la vittoria sarà assegnata con un'estrazione a sorte.

20 novembre 2017