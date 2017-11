Nozze di ferro per la regina Elisabetta II e il principe Filippo di Edimburgo

-Redazione – Settant’anni di vita coniugale passata assieme. La coppia reale britannica raggiunge un nuovo traguardo: le nozze di ferro che legano la regina Elisabetta II e il consorte Filippo di Edimburgo. A fermare questo momento nella storia saranno un ritratto ufficiale e una serie di francobolli.

Per la regina e il principe consorte - 91 anni lei, 96 lui – sarà un anniversario da festeggiare in privato, come già annunciato da Buckingham Palace. Ma la foto - in piedi e sorridenti, la regina in abito chiaro, Filippo con una giacca grigia e una cravatta bordeaux - campeggia comunque oggi su tutti i media britannici come atto di omaggio.

Il tributo a un'unione indistruttibile, iniziata con il solenne matrimonio celebrato il 20 novembre 1947 quando Elisabetta aveva 21 anni lei e lui 26, e poi - dal 1952, anno dell'ascesa al trono di Elisabetta - da oltre 6 decenni di regno. Ma sarà anche il riconoscimento a una coppia che nonostante i decenni è ancora sulla breccia, sebbene incamminata verso un lento addio segnato dal ritiro di Filippo dagli impegni ufficiali e dal minor carico di doveri della sovrana a beneficio dell'erede al trono Carlo.

