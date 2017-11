Eurostat. In Italia calano i giovani che vivono a casa coi genitori

-Redazione – Sono in calo, anche e lieve, i numeri di chi vive ancora in casa con i genitori nel nostro Paese. A dirlo sono i dati di Eurostat pubblicati da poco che si riferiscono al 2016. Secondo lo studio, nell’anno appena passato, dopo dieci anni di crescita la percentuale di chi tra i 18 e i 34 anni vive con i genitori è scesa dal 67,3% del 2015 al 66% del 2016. A fare concorrenza agli italiani nel restare di più a casa sono i giovani croati, mentre la media dell'Ue a 28 è del 48,1%.

Considerando la fascia di età tra i 25-34 anni, cioè quella nella quale si dovrebbe cercare lavoro e uscire da casa dopo aver terminato gli studi, in Italia la percentuale è al 49,1%, in calo sul 2015 ma ancora lontana da quella Ue che si attesta sul 28,6%. In Europa tra i 25 e i 34 anni la vita in famiglia è nella stragrande maggioranza dei casi solo un ricordo. In Danimarca vive con i genitori solo il 3,8% della fascia considerata, un dato in linea con la Finlandia (4,3%) e inferiore alla Svezia (6%) ma comunque anche in Francia i giovani che vivono nella famiglia di origine sono una piccola minoranza (il 13,4%, in crescita dal 10,1% del 2015).

20 novembre 2017