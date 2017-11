Arrivano i cani in corsia per aiutare i pazienti affetti da Sla

-Redazione – Assistere i malati di Sla grazie a dei cani. Si chiama 'ConFido: quattro zampe in corsia' ed è progetto sviluppato dal Centro clinico NeMo di Arenzano (Genova), grazie a un'idea di Mondovicino outlet Village, in collaborazione con la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus. Grazie a questa iniziativa due cani da pastore svizzeri bianchi si sono trasformati in terapisti, adattandosi alla vita di reparto, in palestra, e diventando parte di un’équipe medica completa.

I due esemplari fanno parte del primo progetto scientifico di Terapia Assistita con il cane, in grado di dare benefici fisici e psicologici ai pazienti affetti da Sla e da malattie neuromuscolari i cui primi risultati saranno presentati al simposio internazionale di Boston. Nei primi quattro mesi del progetto pilota sono stati coinvolti 50 pazienti, 25 dei quali sottoposti a 170 sedute di Terapia Assistita mentre gli altri pazienti sono stati coinvolti come 'gruppo di controllo' per permettere la valutazione dell'efficacia.

“Il trattamento terapeutico di base è lo stesso - spiega Manuela Vignolo, responsabile del progetto - ma cambia l'impatto emotivo del paziente, la collaborazione e la motivazione e anche il risultato: a livello di stabilità ed equilibrio, abbiamo visto un sensibile miglioramento rispetto al gruppo di controllo. A questo si aggiunge un miglioramento di ansia e depressione nei pazienti ricoverati”. Il progetto nasce in Liguria, “il Centro NeMo è riconosciuto a livello nazionale e non solo - ha detto Sonia Viale, assessore regionale alla Sanità - sul quale là Regione Liguria ha grandi aspettative di rilancio e ampliamento”.

23 novembre 2017