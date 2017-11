Meno denunce di stalking negli ultimi nove mesi. Si teme però il sommerso

-Redazione – Diminuiscono le denunce per il reato di stalking. Questo è quello che dicono i numeri: 8.480 tra gennaio e settembre 2017. Di queste oltre il 72% in danno di donne, segnando come detto un calo del 15,76% rispetto allo stesso periodo del 2016 nel quale sono state 10.067; i maltrattamenti in famiglia (di cui circa il 79 % in danno delle donne) sono stati 9.818 a fronte di 10.876 nello stesso periodo del 2016 (- 9,73 %); le violenze sessuali (di cui oltre il 90% in danno delle donne) 3.059 a fronte di 3.095 nello stesso periodo del 2106 (- 1,16 %). Per la polizia, quelli appena forniti sono considerati “reati spia” e “indici importanti di un rapporto uomo-donna malato, che può pericolosamente degenerare”.

Dati che come si diceva mostrano una leggera flessione e che potrebbero rappresentare il segno di un miglioramento per quel che riguarda le discriminazioni di genere. Il rischio, però, è che si possa trattare di un dato sommerso che non viene a galla per angoscia e solitudine. In aiuto in sostegno delle donne affinché trovino il coraggio di parlarne, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha attivato il progetto Camper che si avvale di un team multidisciplinare di funzionari di polizia, medici, psicologi, rappresentanti di centri antiviolenza e altre istituzioni e associazioni impegnate su questi temi.

La campagna, nel corso di un anno, ha portato a oltre 45.000 contatti che in 450 casi si sono tradotti in segnalazioni all'autorità giudiziaria. Da un punto di vista strettamente operativo, dall'inizio dell'anno, in tutte le Questure d'Italia è stato adottato il protocollo E.V.A. (Esame delle Violenze Agite) che codifica le modalità di intervento nei casi di liti in famiglia e consente di inserire nella banca dati delle forze di polizia - indipendentemente dalla proposizione di una denuncia o querela - una serie di informazioni utili a ricostruire tutti gli episodi di violenza domestica che hanno coinvolto un nucleo familiare. Il protocollo E.V.A. ha consentito finora di gestire e analizzare 3.607 segnalazioni portando in 62 casi all'arresto in flagranza ed in 104 casi alla denuncia.

