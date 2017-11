Aumentano i furti in casa. Milano la “Capitale” dei topi d’appartamento

-Redazione – Sono più di 20mila furti in appartamento dal marzo 2016 a quello del 2017 e secondo i dati della questura si tratta di un fenomeno che non accenna a rallentare. Tra le città italiane, Milano sembra essersi attestata una delle capitali dei furti in casa. Merito di ladri sempre meno improvvisati, spesso esperti di tecniche di manipolazione delle serrature e capaci di aprire una porta blindata in pochi minuti senza lasciare traccia.

Decine di arresti hanno dimostrato che i più bravi vengono dalla Georgia ma tutto l’est Europa è una fucina di talenti. Da lì (ma anche dal Sudamerica) provengono bande di topi d’appartamento acrobati in grado di arrampicarsi ai primi piani o di calarsi con corde da scalata per raggiungere le abitazioni dal tetto. Le indagini hanno svelato anche l’esistenza di vere “palestre dello scasso”, piccoli appartamenti dove i ladri si allenano ad aprire una serratura nel minor tempo possibile e dove creano artigianalmente le “magic keys”, chiavi con i denti semovibili che riescono a imitare la cifratura della chiave originale.

27 novembre 2017