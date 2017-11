Il principe Harry sposerà Meghan. A primavera 2018 la cerimonia

-Redazione – È ufficiale: il principe Harry e l'attrice canadese Meghan Markle sono fidanzati e si sposeranno nella primavera del 2018. Ad annunciarlo è stata la stessa Casa Reale a Londra. Nel comunicato di Clarence House, l'ufficio del principe Carlo, si precisa che Meghan, 36 anni, ha incontrato la regina Elisabetta. La futura coppia principesca ha ricevuto - oltre a quella della sovrana - anche la benedizione dei genitori di Meghan, Thomas Markle e Doria Ragland, che hanno augurato “una vita di felicità” ai due.

I due, che divorziarono quando Meghan era una bambina, in un comunicato diffuso da Kensington Palace e diffuso dalla Press Association, spiegano: “Siamo felicissimi per Meghan e Harry. Nostra figlia è sempre stata una persona gentile e amorevole. Vederla insieme a Harry, che ha le stesse qualità, è per noi genitori fonte di grande gioia”.

Harry, quinto in linea di successione al trono di San Giacomo, e Meghan (che nel 2013 ha divorziato dal produttore cinematografico Trevor Engelson, sposato nel 2011) hanno iniziato a frequentarsi ufficialmente nel 2016.

Meghan Markle, riferiscono i media britannici, entrerà a far parte formalmente della famiglia Windsor al momento del matrimonio, la cui data esatta sarà annunciata in seguito. Si prevede che la Regina possa conferirle il titolo - sempre a nozze avvenute - di “duchessa di Sussex”, e attribuire a Harry quello di duca di Sussex. Kensington Palace, residenza ufficiale attuale del principe, oltre che dei duchi di Cambridge (il fratello William e la moglie Kate Middleton), ha diffuso intanto un messaggio di congratulazioni anche dei genitori dell'attrice.

27 novembre 2017