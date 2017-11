Contrabbando. Sequestrate 5 tonnellate di sigarette nel Napoletano

Redazione – La guardia di finanza ha effettuato un sequestro di cinque tonnellate di sigarette di contrabbando – tra Marlboro e Chesterfield, tutte con contrassegni di monopolio di stato esteri risultati originali. L’operazione è avvenuta a Palma Campania, in provincia di Napoli dove gli uomini delle Fiamme gialle hanno anche arrestato quattro persone. tre italiani e un croato.

I finanzieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno individuato un autoarticolato con targa estera diretto in un piazzale adibito a deposito di materiale edile. Durante un controllo le fiamme gialle hanno scoperto che dietro un carico di copertura - alcuni bancali di materiale plastico - c'era l'ingente quantitativo di sigarette di contrabbando. Il valore stimato delle sigarette sul mercato è di circa 2 milioni di euro. Sarebbero state vendute sui mercati clandestini del Napoletano, a circa 3 euro a pacchetto. L'evasione dei tributi doganali è stata stimata in circa 1,5 milioni di euro.

27 novembre 2017