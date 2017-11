Economia. Nuovo bonus bebè: meno soldi alle famiglie ma per sempre

-Redazione – Meno soldi, ma per sempre. Cambia così, a pochi mesi dalla fine di questa legislatura, il bonus bebè. In base all'ultima versione dell'emendamento alla manovra su cui manca però ancora il via libera definitivo, il bonus sarà erogato solo per il primo anno di età del bambino o per il primo dopo l'adozione invece degli attuali tre anni. Il corrispettivo dato alle famiglie, per il 2018, sarà di 80 euro al mese, fino a 960 euro nel caso di nati a gennaio, mentre dal 2019 in poi l'assegno sarà di 40 euro al mese, per un massimo di 480 euro l'anno. Resta la soglia Isee per accedere al beneficio pari a 25.000 euro.

Per consentire “una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte delle persone più vulnerabili, e per il superamento delle misure di prelievo economico meno tollerate dai cittadini-utenti, soprattutto quelli in condizioni di basso reddito, a decorrere dal 1 gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta pari a 60 milioni annui, 180 milioni nel triennio”. Sarebbe questa, secondo Luciano Uras (CP), “la riformulazione avanzata” dell'emendamento superticket da lui stesso presentato.

Altra novità riguarda gli edifici da mettere in sicurezza. Presso il ministero delle Infrastrutture, infatti, è prevista la nascita di un Fondo progettazione per il cofinanziamento della redazione di progetti degli enti locali per la messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Il fondo, secondo quanto prevede un emendamento alla manovra presentato dal Pd approvato in Commissione bilancio del Senato, ha una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.

Con altro emendamento alla manovra presentato da Ala, si dà il via libera alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui nei Comuni di Ischia colpiti dal terremoto del 21 agosto. La sospensione fino al 31 dicembre 2018 riguarderà i mutui su immobili residenziali, commerciali e industriali resi inagibili dal sisma. “Prosegue il lavoro del gruppo Ala a sostegno delle popolazioni e dei comuni dell'isola di Ischia colpiti dal terremoto. - commenta Lucio Barani, presidente del gruppo Ala al Senato - Dopo i risultati ottenuti con il decreto fiscale, anche nella legge di Bilancio, grazie agli emendamenti a prima firma del senatore Antonio Milo, abbiamo fatto sì che le misure finora previste per gli altri territori colpiti da eventi sismici negli ultimi anni fossero estese a Lacco Ameno, Forio e Casamicciola Terme”.

28 novembre 2017