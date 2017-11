Chip nel cervello per controllare e fare una mappa dell’umore

-Redazione – Una mappa dell’umore. Ci stanno lavorando negli Stati Uniti dove sono stati sperimentati i primi chip nel cervello in grado di controllare l'umore, rilasciando impulsi elettrici capaci di ricostruire come in una sorta di mappa, i circuiti cerebrali coinvolti negli stati d'animo. Il primo passo è iniziare a studiare persone colpite da malattie come l'epilessia e legate a improvvisi cambiamenti nel comportamento. La sperimentazione è stata presentata a Washington, nel convegno della Società americana di Neuroscienze, ed è coordinata dall'Agenzia per la ricerca del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (Darpa) e condotta in collaborazione con l'università della California a San Francisco e Massachusetts General Hospital di Boston.

Grazie agli esperimenti portarti avanti su persone epilettiche e sfruttando elettrodi già impiantati nel loro cervello, i ricercatori californiani, coordinati da Edward Chang, hanno registrato il comportamento del cervello per periodi compresi fra una e tre settimane. Sulla base di questi dati hanno messo a punto un programma per decodificare e distinguere il tipo di attività legata ai cambiamenti dell'umore.

Oltre a una maggiore conoscenza del cervello, i risultati potranno aiutare a mettere a punto tecniche in grado di correggere i disturbi legati ad alcune malattie, come l'epilessia, oppure disturbi come i comportamenti ossessivo-compulsivi.

28 novembre 2017