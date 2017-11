Omicidio Cutuli. Corte di Assise condanna a 24 anni i due imputati afghani

-Redazione – Sono 24 gli anni di reclusione che la Corte di Assise di Roma ha inflitto ai due afghani accusati dell'omicidio della giornalista inviata del Corriere della Sera Maria Grazia Cutuli, avvenuto il 19 novembre 2001. Con questa sentenza “si è dato valore al lavoro svolto da una giornalista italiana che ha rappresentato l'Italia all'estero portando avanti il diritto all'informazione per il suo Paese”.

Questo il commento dell’avvocata Paola Tullier, legale di parte civile per la famiglia Cutuli, in merito alla decisione della Corte d'assise di Roma che ha condannato due afghani per la morte della giornalista Cutuli. “Registriamo molto positivamente la sentenza - ha aggiunto - anche per l'importante lavoro svolto dalla Digos, dai Servizi segreti afghani, dall'Ambasciata italiana a Kabul e dalla procura di Roma”.

29 novembre 2017