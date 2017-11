A cena con Silvio Berlusconi: 10 mila euro per un posto

- Redazione- Diecimila euro per un posto a tavola con Silvio Berlusconi.

Forza Italia cerca fondi per la campagna elettorale delle prossime politiche e punta ancora una volta sul fundraising. I vertici forzisti lombardi stanno lavorando per organizzare una cena di raccolta fondi ad Arcore per lunedì 11 dicembre.

A Villa San Martino, raccontano fonti azzurre, dovrebbero attovagliarsi con il Cav una ventina di big della società civile, dell'imprenditoria e del mondo delle professioni.

29 novembre 2017