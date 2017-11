Accuse di molestie anche per Louis Ck: 5 le vittime

-Redazione- Lo scandalo delle molestie sessuali in America pare non aver fine: ora, nell'occhio del ciclone finisce il popolarissimo comico, attore e regista Louis CK, accusato di essersi masturbato davanti a due colleghe nel 2002.



Ad accusarlo di molestie, però, - riporta il New York Times - vi sarebbero anche altre tre donne.



Secondo quanto riporta Hollywood Reporter il debutto newyorchese del film 'I love you, Daddy', pellicola in cui Louis CK e' attore e regista, e' stato annullato.