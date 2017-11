Airbus e Boeing, aerei per Teheran e affari a Dubai

-di Monica Mistretta- Due colossi degli aeromobili, Airbus e Boeing, hanno appena firmato contratti miliardari. L’europea Airbus, con sede a Tolosa, ha siglato un accordo di intesa per la vendita di 430 aerei al fondo Indigo Partners, società statunitense specializzata nel noleggio di aeromobili. L’americana Boeing si è aggiudicata un contratto di 27 miliardi di dollari con flydubai per la consegna di 225 velivoli 737MAX. Ordini allettanti anche per i due colossi.

Tutto è avvenuto nel giro di pochi giorni al Dubai Air Show, il salone aeronautico degli Emirati Arabi Uniti.

Con un perfetto sincronismo, mentre a Dubai avvenivano le febbrili contrattazioni, l’amministrazione Trump si preparava a una nuova stretta sull'Iran. Facendo passare un provvedimento che potrebbe colpire proprio gli interessi dei due colossi degli aeromobili.

Martedì scorso la commissione Servizi finanziari alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha avanzato un progetto di legge che, se approvato dal Congresso, complicherebbe con ulteriori certificazioni la concessione delle licenze per la vendita di aerei civili all'Iran.

Nel nuovo progetto di legge le licenze per le consegne di velivoli a Teheran verrebbero approvate solo una volta esclusi i rischi connessi al terrorismo e al riciclaggio di denaro. Tali licenze non dovrebbero in alcun modo portare beneficio a singoli iraniani già colpiti dalle sanzioni statunitensi. Un ginepraio, perché il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, appena finito nella rete delle sanzioni americane, è onnipresente nell'economia del paese, compagnie aeree comprese. Poi, perché le leggi anti-riciclaggio in Iran sono datate e inefficaci. Non ultimo, perché la Repubblica Islamica finanzia una galassia di milizie terroriste in tutto il Medio Oriente e oltre. Insomma, se il progetto di legge dovesse passare, Airbus e Boeing avrebbero finito di fare affari con Teheran.

Alla fine del 2016 l’amministrazione Obama aveva approvato le prime licenze per la vendita di aerei alla Repubblica Islamica. I due colossi degli aeromobili avevano annunciato accordi per la consegna di 300 velivoli, per un giro di affari pari a 40 miliardi di dollari.

Adesso non è detto che tutto vada in porto. In aprile Boeing ha firmato un accordo per 3 miliardi di dollari con Aseman Airlines, un’altra società iraniana. È ancora in attesa delle licenze dall'amministrazione Trump. Anche Airbus in giugno ha siglato a Parigi un accordo di intesa per la vendita di altri 73 velivoli a Iran Air, per un valore di 2,5 miliardi di dollari. Il colosso europeo adesso aspetta le licenze dagli Stati Uniti: deve farlo perché per i motori dei suoi aerei utilizza componenti di fabbricazione americana.

Non occorre essere maligni per sospettare che la coincidenza temporale tra l’arrivo del nuovo progetto di legge al Congresso e i contratti miliardari firmati dai due colossi non sia del tutto casuale. Se i 40 miliardi di dollari che devono arrivare da Teheran dovessero saltare, Airbus e Boieng potrebbero rifarsi con i contratti di Dubai.

A metà dicembre il Congresso americano sarà chiamato a prendere una decisione sul futuro dell’accordo nucleare con l’Iran. Un accordo che lo scorso ottobre il presidente Donald Trump ha messo in discussione.

L’Europa per ora si oppone a qualsiasi cambiamento. Ma c’è già una defezione. Parigi, che comincia a sentire odore di bruciato, sta prendendo posizioni autonome. Domenica il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato l’Iran a nuovi colloqui per discutere il programma missilistico del paese. Invito che Teheran ha cortesemente declinato. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves le Drian, nel frattempo ha cancellato la visita a Teheran in programma per la fine del mese. E ieri Patrick Pouyanne, amministratore delegato della francese Total, in un’intervista alla Cnn ha dichiarato di essere pronto a rivedere i progetti iraniani. Alla fine del 2016 la società francese aveva firmato un contratto con Teheran per lo sviluppo del bacino di gas naturale South Pars.

Lunedì l'Alto rappresentante dell'Ue, Federica Mogherini, in risposta al presidente francese, ha ribadito le posizioni dell’Europa. “Non abbiamo discusso, non oggi, non la scorsa settimana e non vedo all'orizzonte alcuna discussione in merito, ulteriori sanzioni all'Iran da parte dell’Unione Europea”.

La grande macchina politico-economica di chi vuole fermezza con l’Iran è già in moto. Per ungere gli ingranaggi stanno già scorrendo miliardi di dollari. Chi resterà fuori, per adesso avrà solo da perdere. Parigi ha colto al volo il messaggio.

16/11/2017