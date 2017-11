Agli italiani piace il gioco

- Redazione - Negli ultimi mesi si è parlato molto di alcune ricerche che riguardano il gioco d’azzardo in Italia. Mentre il Paese si mostra in lenta ripresa, sembra che la crisi degli ultimi anni non abbia in alcun modo intaccato i guadagni di un particolare tipo di mercato, quello del gioco d’azzardo. Il concetto di gioco d’azzardo è abbastanza chiaro da comprendere, anche se stiamo parlando di una realtà molto più complessa e variegata.

La realtà del gioco d’azzardo in Italia

Questo mercato in continuo sviluppo in Italia si è fermato negli altri Paesi europei, già da alcuni anni. La motivazione è forse correlata allo sviluppo di questo settore, un tempo ritenuto pericoloso: fino agli anni ’90 era legale solo in selezionati casinò presenti sul territorio e lo Stato faceva di tutto per contenerne lo sviluppo. Gli unici metodi per dedicarsi ad una sorta di gioco d’azzardo condiviso erano il lotto, il totocalcio e i 4 casinò fisici: Saint Vincent, Venezia, Campione d’Italia e San Remo. Nel corso degli ultimi decenni le cose sono cambiate ampiamente, passando dalla diffusione delle lotterie istantanee, voluta fortemente dallo Stato, in quanto ottima leva fiscale per rastrellare qualche soldo dalle tasche degli italiani. Solo nel 2009 nel nostro Paese divengono legali i casinò italiani online, con un decreto voluto dallo Stato ma avversato dalle Regioni e dagli Enti locali. Le motivazioni sono chiare da comprendere: poter giocare d’azzardo anche in rete porta ad una diffusione ampia delle ludopatia, le malattie da dipendenza da gioco d’azzardo.

La realtà oggi

Ciò che dovrebbe colpire osservando le ricerche compiute negli ultimi anni non è solo la quantità di denaro che ogni anno gli italiani spendono nel gioco d’azzardo, ma piuttosto la rivoluzione che ha riguardato il passaggio dal gioco fisico, quello fatto nei casinò tradizionali o alle classiche macchinette, al gioco virtuale, quello che si svolge in rete. Avere a disposizione un numero elevato di casino online consente a chiunque di cominciare a giocare, anche senza uscire di casa. Basta infatti avere una connessione a internet, o uno smartphone di ultima generazione, per accedere ad uno dei tanti siti disponibili, per cominciare a puntare sul tavolo preferito in pochi minuti. Il tutto restando comodamente seduti nel soggiorno di casa, o in qualsiasi altro posto lo si desideri. Si può puntare alla roulette anche mentre si prende il sole in spiaggia, o durante un sabato pomeriggio di attesa della fidanzata che si sta facendo bella per uscire. La motivazione principale per cui il gioco online trascina ancora molto il settore del gioco d’azzardo in Italia è dovuta anche alla sua relativa novità. Negli altri Paesi europei invece questo tipo di opportunità è disponibile da molto più tempo e quindi si tratta di un fenomeno ancora molto presente, ma non spinto dal fervore che si correla ad una novità.

Il gioco legale

C’è un altro elemento di cui le ricerche sopra citate sembrano non tenere conto, o almeno non se ne parla negli articoli ad esse dedicate. Stiamo parlando del fatto che visto che nel nostro Paese era vietato giocare d’azzardo al di fuori dei casinò autorizzati (che ricordiamo sono solo 4 e tutti nel nord Italia), erano numerosi gli italiani che si dedicavano a questo divertimento in sale da gioco non autorizzate, del tutto illegali. Questo portava anche a donare soldi alla criminalità e ad affidarsi ad un sistema corrotto e non del tutto chiaro per quanto riguarda la distribuzione delle vincite. Se punto su una roulette in una sala da gioco illegale, non mi posso aspettare che siano seguite con certezza tutte le regole del gioco. I casinò online invece sono autorizzati e controllati dall’AAMS, stiamo quindi parlando di gioco del tutto legale e con software verificati.