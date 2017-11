Altra tegola su Massimo Ciancimino. Nuova condanna a sei anni per calunnia

-.-.......Redazione. Sei anni di carcere.

-Redazione- Sei anni di carcere.

La condanna per Massimo Ciancimino imputato per calunnia, è pesante. Il tribunale, presieduto da Valentina Amelia e Maria Balbo oltre i 5 anni e 9 mesi chiesti dal pubblico ministero di Caltanissetta, Stefano Luciani.



Ciancimino jr avrebbe accusato ingiustamente Gianni De Gennaro, sostenendo che avesse informazioni riservate a Vito Ciancimino tramite il conte Romolo Vaselli, imprenditore edile, considerato un prestanome dell'ex sindaco mafioso di Palermo.

Ciancimino avrebbe pure ''incolpato, sapendolo innocente”, Lorenzo Narracci, uomo dei servizi segreti, piazzato da Ciancimino jr al centro delle relazioni fra il padre, Bernardo Provenzano e altri prezzi grossi di Cosa nostra.

Ciancimino, si trova in carcere per scontare la condanna definitiva per avere nascosto della dinamite nel giardino di casa.

In primo grado a Bologna è stato condannato a tre anni e mezzo per calunnia nei confronti di un altro agente dei servizi segreti, Rosario Piraino.



Ciancimino jr dovrà anche risarcire con 180 mila euro De Gennaro e Narracci. Si erano costituiti parte civile con l'assistenza degli avvocati Franco Coppi, Francesco Bertorotta, Michele La Forgia e Pietro Pistone.

16 novembre 2017