Antonio Ingroia: “Doveroso indagare nuovamente Berlusconi”

-Redazione- Silvio Berlusconi indagato come mandante per le stragi di mafia?

Antonio Ingroia, già titolare dell’inchiesta Sistemi Criminali, spiega "È un atto doveroso perché quelle dichiarazioni sono talmente gravi che non potevano passare inosservate", afferma riferendosi a quanto detto dai Graviano intercettati in carcere. "Quando furono pubblicate dissi subito che il minimo che la Procura di Firenze potesse fare era riaprire le indagini. Credo che anche Caltanissetta e Palermo dovrebbero prestarvi attenzione, sempre che già non lo abbiano fatto".

Non ha dubbi, l'ex pm: "Quelle dichiarazioni rimandano a un rapporto tra Cosa Nostra e Berlusconi che merita un approfondimento. Non si possono accogliere parole simili come un atto di fede, l'attendibilità di Graviano va verificata e l'unico modo per farlo è aprire un'indagine".

2 novembre 2017