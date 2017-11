Arresto Tulliani. Assunta Almirante: “La contessa Colleoni sta brindando nella tomba”

-Redazione- Dopo l'arresto di Giancarlo Tulliani a Dubai, per Donna Assunta è arrivato il momento di godere.

La vendetta è stata servita fredda e gustata sul divano di casa. "So tutto. Beh, era nell'aria no? - gongola la vedova di Giorgio Almirante, storico fondatore e leader del Movimento Sociale, raggiunta al telefono dal Corriere della Sera - Mi sa che Anna Maria starà finalmente brindando, nella tomba...".

Anna Maria è la contessa Colleoni, la nobildonna che nel 1999 lasciò in eredità ad Alleanza Nazionale l'appartamento di Montecarlo da dove è nato tutto il caso. In punto di morte disse: "Sono innamorata di Fini. Se non fosse per lui, lascerei tutto ai preti".

Non poteva immaginare che proprio Gianfranco Fini, con la complicità del cognato Tulliani, avrebbe mandato in malora la storia di un pezzo di destra italiana.

"Lei lasciò la casa al partito per continuare la buona battaglia - ricorda Donna Assunta -. E invece ecco che poi, a prezzi di saldo, ci andò a vivere Giancarlo Tulliani, una persona che col partito non c'entrava niente".

La responsabilità è anche sulle spalle di Fini: "In che brutto impiccio adesso s'è cacciato!

Lui era il rappresentante del partito, quando la casa di Montecarlo fu venduta. Mi dispiacerebbe molto, davvero, se fosse andata come dicono i giornali. Ma io spero di no, spero cioè che Gianfranco non abbia favorito davvero suo cognato nell'acquisto dell' immobile di Boulevard Princesse Charlotte. Sì, un po' di fiducia gliela voglio ancora dare", commenta con una punta di amarezza la vedova di Almirante, che su Tulliani ha più di un dubbio: "

L'ho incontrato solo qualche volta insieme a Fini, cioè non lo conosco bene, non c'è amicizia tra noi. Però ho la sensazione che sia uno, come dire?, affamato di soldi...". "Solo Gianfranco Fini sa la verità - conclude -, ma ormai purtroppo non credo più che la dirà. Però, lo stesso, gli faccio mille auguri".

6 novembre 2017