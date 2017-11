Bali, adesso il vulcano Agung fa paura

- Redazione - Paura a Bali, la famosa isola turistica dell'Indonesia; il Vulcano Agung erutta e si teme il peggio. Una nube di fumo grigio e una colonna di cenere alta fino a quattro chilometri hanno fatto scattare l'allarme rosso nei cieli, i voli sono stati cancellati. Gli aerei non possono passare ha riferito a Xinhua, tramite un messaggio, un portavoce dell'agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi Sutopo Purwo Nugroho. Intanto le strade sono coperte di cenere, così come anche le macchine e gli edifici; proprio per questo le autorità locali hanno chiesto di distribuire le maschere alla popolazione dei villaggi circostanti. "L'attività del Monte Agung è entrata nella fase di eruzione magmatica, al momento sta ancora emettendo cenere, ma dobbiamo monitorare ed essere cauti riguardo alla possibilità di un'eruzione forte ed esplosiva", ha detto Gede Suantika, un funzionario dell'agenzia di vulcanologia e disastri geologici. La città famosa per le sue spiagge, il surf ed i tempi attira ogni anno 5 milioni di turisti, tuttavia l'andamento del turismo è andato sempre più scemando, proprio a causa della pericolosa attività del vulcano, iniziata a settembre.

26/11/2017