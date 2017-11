Campagna elettorale in chiesa: è polemica in Sicilia

-Redazione- Campagna elettorale, ovunque e comunque. Tante polemiche in Sicilia per il rush finale in vista delle elezioni regionali.

La Messa sta per concludersi e sull'altare in chiesa a Palermo salgono Fabrizio Micari, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, e Leoluca Orlando, sindaco di Palermo e sostenitore principe del rettore.

Succede nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in corso dei Mille. Il candidato governatore e il sindaco sono stati invitati a prendere la parola dal parroco, che poi chiarisce: "Con leggerezza ho pensato solo ad accogliere le istituzioni, senza considerare la strumentalizzazione che, ciascuno per sua parte, ne poteva fare".

2 novembre 2017