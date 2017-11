Carles Puigdemont: “In Spagna c’è il fascismo. Lo Stato fa paura”

-Redazione- La Spagna "è uno Stato che fa paura".

Lo ha detto il presidente deposto catalano Carles Puigdemont parlando di "fascismo" e di "colpo di Stato contro un governo legittimo". Puigdemont ha anche denunciato che "i nostri colleghi in carcere sono stati maltrattati, la Spagna dovrà risponderne".

Puigdemont è intervenuto alla riunione dei 200 sindaci indipendentisti catalani organizzata al centro culturale Bozar a Bruxelles. Il leader catalano è stato accolto da un'ovazione e dal grido "Presidente! Presidente!". In precedenza i sindaci si erano presentati davanti ai palazzi delle istituzioni europee per manifestare contro gli arresti e "per la libertà".



"Vogliamo costruire un nuovo Paese dove non avremo paura di parlare - ha detto ancora Puigdemont - Non rinunceremo mai a questo ideale, è l'unico modo in cui una nazione come la Catalogna può essere e avere un futuro".

Il leader catalano ha quindi invitato le istituzioni europee "a rispettare il risultato" che uscirà dalle urne il 21 dicembre. "Juncker e Tajani - ha aggiunto - è questa l'Europa che volete? Continuerete ad aiutare Rajoy in questo colpo di Stato?".

Presenti in prima fila al centro culturale Bozar anche diversi membri del partito nazionalista fiammingo N-Va, che Puigdemont ha ringraziato pubblicamente per il sostegno. Alla fine del suo discorso, punteggiato da applausi e acclamazioni, tutta la sala si è alzata in piedi per cantare a squarciagola l'inno catalano.



Duecento sindaci indipendentisti arrivati da tutta la Catalogna per "far sentire la nostra voce nel cuore dell'Europa", mostrare la loro vicinanza al deposto presidente Carles Puigdemont e chiedere "la liberazione dei prigionieri politici".

