Carles Puigdemont torna a Barcellona

-Redazione- Carles Puidgemont ha lasciato Bruxelles con un volo diretto a Barcellona.

Lo riferisce La Vanguardia, facendo calare il sipario sulla giornata incentrata sulla conferenza tenuta dal presidente destituito della Generalitat de Catalunya a Bruxelles.

"Non sono qui per chiedere asilo politico. Questa non è una questione belga: sono qui a Bruxelles perché è la capitale d’Europa. Non è una questione che riguarda la politica belga, non c’è alcuna relazione. Sono qui per agire con libertà e in sicurezza", ha detto smentendo le indiscrezioni circolate alla vigilia, durante una conferenza stampa nel Press Club di rue Froissart, a due passi dalle sedi del Consiglio e della Commissione Europea, nel Quartiere Europeo della capitale belga.

Puigdemont e gli altri esponenti del deposto governo catalano sono i destinatari di un mandato di comparizione del Tribunale nazionale spagnolo. Puigdemont e gli altri esponenti catalani dovranno comparire in tribunale il 2 e il 3 novembre. I giudici spagnoli della Audiencia Nacional hanno chiesto anche il deposito cauzionale di 6.207.450 euro, con l'avvertimento che in caso di mancato versamento saranno pignorati i loro beni per una cifra corrispondente.

Se giovedì Puigdemont e i 13 consiglieri del destituito governo catalano non dovessero comparire davanti ai giudici dell'Audiencia Nacional come richiesto dalla Procura spagnola, quest'ultima potrebbe richiedere alla magistrata che si occupa del caso Carmen Lamea di spiccare dei mandati di arresto europei. Se ciò accadesse le autorità belghe dovrebbero procedere all'arresto di Puigdemont e dei suoi. E' quanto scrive La Vanguardia.

Intanto la Corte costituzionale spagnola ha sospeso oggi in via provvisoria le risoluzioni approvate venerdì dal Parlamento di Barcellona per la creazione di una "repubblica" indipendente in Catalogna, ammettendo il ricorso del governo di Madrid.

1 novembre 2017