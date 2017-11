Carlo Tavecchio accusato di molestie: avrebbe palpeggiato una dirigente Figc

-Redazione- I tre anni e qualche mese di presidenza della Figc di Carlo Tavecchio passano alla storia per le riforme, l'ottimo europeo in Francia e la storica mancata qualificazione alla Coppa del Mondo per la prima volta dopo sessant'anni. E, proprio quando cala il sipario sul 74enne ragioniere di Ponte Lambro, dal passato spunta pure un'accusa di molestie sessuali.

"L'ho respinto, sono riuscita a divincolarmi... - racconta al Corriere della Sera una dirigente - le molestie che sono stata costretta a subire da Tavecchio sono accadute in tempi recenti".

Ed ecco Tavecchio di nuovo di nuovo sotto le luci dei riflettori.

Ad accenderli è un articolo pubblicato dal Corriere della Sera in cui Federica Seneghini raccoglie le clamorose confessioni di una dirigente. Le accuse che questa donna muove sono pesantissime: molestie sessuali. "Si tratta di violenze anche morali, psicologiche - spiega - episodi recenti, mica riferiti a vent’anni fa, come è successo per certi attori di Hollywood".

I racconti che la dirigente fa al Corriere della Sera sono drammatici.

"Ero entrata nel suo ufficio per parlare di calcio, di lavoro - racconta - lui mi ha fatto entrare, mi ha fatta sedere alla sua scrivania, nella sede della Figc, a Roma. Non ho fatto nemmeno in tempo a dire 'Presidente, come sta?' che lui, guardandomi dritta negli occhi, mi ha risposto: 'Ti trovo in forma, si vede che scopi tanto'. E poi: 'Fammi toccare le tette, vieni, dai'. Ero in imbarazzo".

Ha provato a dirgli di smettere. "Lui per tutta risposta ha chiuso le tende dello studio, per non correre il rischio di essere visto - continua nel racconto - l'ho respinto, sono riuscita a divincolarmi".

Ma questo è solo un episodio. Uno di una lunga serie. "Ho audio e video", assicura.

Ha dato mandato al proprio avvocato di presentare una denuncia in procura. "Nelle registrazioni - spiega il legale Michele Cianci - ci sono palpeggiamenti, tentativi di bacio, sempre elegantemente respinti dalla mia assistita".

21 novembre 2017