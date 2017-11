Caserta. Marito e moglie uccisi in casa, ricercato il figlio irreperibile

-Redazione- Marito e moglie uccisi: duplice omicidio a Parete, in provincia di Caserta.

Il dramma in via Scipione l’Africano. In base alle prime informazioni riportate da CasertaNews due persone, marito e moglie, sono state uccise a coltellate. Le vittime sono Francesco Afratellanza e Antonietta Della Gatta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e due ambulanze, oltre al magistrato di turno della Procura della Repubblica.

I corpi senza vita dei due coniugi sarebbero stati trovati nella loro camera da letto, con evidenti ferite da arma da taglio sui corpi.

In questo momento uno dei tre figli della coppia risulta irreperibile: per tale motivo i carabinieri hanno istituito dei posti di blocco in diverse strade di Parete che conducono nelle città dell'Agro.

20 novembre 2017