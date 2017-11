Colesterolo, arriva l’iniezione che lo riduce del 70%

- Redazione - I farmaci più innovativi per combattere colesterolo e trigliceridi alti, sono piccoli 'sabotatori' che vanno a intralciare il metabolismo dei lipidi, impedendo che i livelli nel sangue diventino eccessivi; sono "costruiti" in laboratorio, sono piccolissimi e si chiamano oligonucleotidi antisenso. A discuterne gli esperti riuniti per il Congresso nazionale della Società italiana di medicina interna (Simi), i quali hanno sottolineato come questi piccolissimi frammenti di Rna siano molto efficaci nel bloccare 'dall'interno' la produzione di proteine implicate in numerose malattie come le coronaropatie, l'arteriosclerosi o anche il cancro. Alcune sperimentazioni cliniche di fase 2 su vari oligonucleotidi antisenso, mirati al controllo dei lipidi, hanno infatti dimostrato che con questo approccio è possibile ridurre fino al 70% trigliceridi e colesterolo in eccesso.

"Il meccanismo d'azione è semplice, si tratta di piccoli frammenti di Rna costruiti in laboratorio usando molecole, i nucleotidi, acidi nucleici identici a quelli che compongono sia Dna che l'Rna, ma con una sequenza invertita, per questo si chiamano 'antisenso'. In altre parole si utilizzano gli stessi mattoni, ma si costruisce un muro alla rovescia. Quando questa catena si inserisce in quella vera, crea una serie di errori che bloccano la proteina Pcsk9 responsabile della concentrazione del colesterolo cattivo. Infatti, quando entra in circolo la Pcsk9 degrada una seconda proteina 'spazzina' incaricata di rimuovere l'Ldl nel sangue: mettendo fuori uso la Pcsk9 i livelli di Ldl restano bassi proteggendo dalle malattie cardiovascolari correlate al colesterolo" ha spiegato Domenico Girelli, docente di medicina interna dell'Università di Verona, il quale ha aggiunto che inoltre i costi di realizzazione del farmaco, secondo le stime, sono di un decimo rispetto agli anticorpi monoclonali.

02/11/2017