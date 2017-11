Consigliere di Fratelli d’Italia scrive a Spada; “Riprendiamoci Ostia”

-Redazione- «Ottobre è vicino...riprendiamoci Ostia...e quanto vorrei che fosse comune a sé».

Così su Facebook Dario Cologgi, in corsa nella lista “Fratelli d’Italia per Picca presidente”, a supporto della candidata del centrodestra a presidente del X municipio, il 6 giugno rispondeva a un commento di Roberto Spada, arrestato per l’aggressione a un giornalista, sul suo profilo Facebook.

La breve conversazione prendeva il via da un post di Roberto Spada che aveva scritto «Grazie per la morte di Ostia» riferendosi ironicamente all’amministrazione Raggi.

Nel post Roberto Spada allega una foto di una spiaggia vuota lamentandosi per l’assenza di bagnanti: «Tristezza infinita ....Ar mare zero bagnanti...(gli altri anni di questo periodo, si era fortunati a trovare uno spazietto)».

Cologgi commenta in romanesco: «#onestà tacciloro». Spada gli risponde: «Onestà spiaggia sporca...e te pijano per culo con video e operazioni finte». A questo punto, Cologgi replica: «Se pijano per culo da soli...ottobre è vicino... riprendiamoci Ostia...e quanto vorrei che fosse comune a sé».

12 novembre 2017