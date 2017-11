Cosa rischia Roberto Spada spaccanaso

-Redazione- La conseguenza delle botte. Roberto Spada, che ha aggredito violentemente il giornalista Daniele Piervincenzi e il film maker Edoardo Anselmi, rischierebbe al momento una denuncia a piede libero per lesioni o un fermo di polizia giudiziaria nel caso vengano riscontrate lesioni gravissime per il giornalista Rai dopo l'aggressione subita ieri.

Per questo gli inquirenti stanno attendendo di conoscere l'entità di tali lesioni per ridefinire eventualmente il reato. Non essendoci flagranza di reato non può, invece, scattare l'arresto.

“Violenza clan Spada inaccettabile. Solidarietà a giornalista e film maker di 'Nemo' aggrediti a Ostia" ha detto via Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi, subito dopo l'aggressione alla troupe televisiva della trasmissione di Rai.

Il presidente del Consiglio ha chiamato il direttore generale Rai Mario Orfeo e il giornalista aggredito per esprimere la propria solidarietà. E da viale Mazzini, in una dichiarazione congiunta, la presidente Monica Maggioni e il dg hanno parlato di "aggressione inaccettabile e intollerabile", aggiungendo che "l'Azienda garantirà piena assistenza ai due giornalisti, anche in sede legale''.

9 novembre 2017