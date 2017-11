Di Maio cancella il confronto tv con Renzi: “Il Pd è morto!

-Redazione- Luigi Di Maio cancella il confronto televisivo con Matteo Renzi fissato per domani sera a Di Martedì su La7.

"Avevo chiesto il confronto con Renzi qualche giorno fa – scrive il candidato premier M5s in un lungo post su Facebook dedicato alle elezioni regionali in Sicilia – quando lui era il candidato premier di quella parte politica. Il terremoto del voto in Sicilia ha completamente cambiato questa prospettiva. Mi confronterò con la persona che sarà indicata come candidato premier da quel partito o quella coalizione".

"Il Pd – scrive Di Maio – è politicamente defunto. A quello che leggo oggi sui giornali in interviste di esponenti Pd, non sappiamo neanche se Renzi sarà il candidato premier del centro sinistra. Anzi, secondo le ultime indiscrezioni riportate dai media, a breve ci sarà una direzione del Pd dove il suo ruolo sarà messo in discussione. Il nostro competitor non è più Renzi o il Pd. Combattiamo contro l’indifferenza che genera l’astensione".

6 novembre 2017