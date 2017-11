Don Francesco Mariani sui migranti; “Accattoni, zingari, provo rabbia”

-Redazione- Parole che destano una certa impressione, se a pronunciarle è un "uomo di Chiesa". "Accattoni", "zingari", "extracomunitari": è in questi termini che don Francesco Mariani, parroco di San Giuseppe (Nuoro), sociologo, giornalista, direttore per anni della popolare Radio Barbagia, parla dei migranti.

Li accusa di creare disagio alla popolazione quando chiedono l'elemosina davanti a chiese ed esercizi commerciali. Un lungo editoriale, pubblicato sul settimanale diocesano di Nuoro l'Ortobene.

Esplodono le polemiche sui social, in molti lo accusano di razzismo e di usare toni "salviniani"

Scrive il sacerdote.

"Non so voi - scrive don Francesco Mariani - ma io ho provato grande disagio in questi giorni della novena delle Grazie ad entrare in chiesa dovendo passare attraverso un cordone di questuanti. Ho visto - prosegue - il ritorno alla grande di un clan di zingari che dopo aver devastato il campo di accoglienza di Pratosardo realizzato dal Comune con i nostri soldi lo hanno trasformato in una discarica e si è speso un po' per garantire loro la scuola, per vestirli e nutrirli. Erano lì davanti alla chiesa delle Grazie a pietire e strattonare anziani e malati arrivati per la giornata mondiale dei poveri".

"In un supermercato - aggiunge - un extracomunitario mi chiede il carrello per parcheggiarlo, ero il numero 403. Un euro per ogni carrello fa una bella cifra. Lo Stato, cioè Pantalone, spende 35 euro al giorno per alloggio, vitto, vestiario, ricariche telefoniche e sigarette: poi li incontriamo a fare gli accattoni. Non sono razzista ma provo rabbia per l'anziana che va alle poste, e si trova davanti all'uscio un giovanottone che chiede soldi, pretende, insiste".

30 novembre 2017