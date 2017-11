Elezioni regionali in Sicilia: ammucchiata e rischi di contaminazione

-Franco Di Carlo- Da molte parti politiche giungono critiche nei confronti di quella ammucchiata che risponde al nome di coalizione di centrodestra e che si è assicurata la poltrona di presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana: il più antico parlamento d’Europa.

In effetti pare si stia assistendo a un reportage sul traffico stradale di un paese del terzo mondo: centinaia e centinaia di motorini che circolano forsennatamente nelle piazze e sulle strade e non si capisce da dove arrivino, chi da destra, chi da sinistra. Chi dal centro, dal centrosinistra e dall’estrema destra.

Qualcuno ha definito la vittoria di questa strana ammucchiata che ha vinto le regionali in Sicilia, un voto contaminato. Ma non si tratta di voto contaminato da qualcuno che appartiene a questa coalizione.

Si tratta di mentalità mafiosa che in tempi passati era propria solo della Sicilia, mentre da un ventennio a questa parte si è propagata a macchia di leopardo in tutta la penisola.

Mentalità mafiosa di una parte della classe politica che amministra l’Italia, una politica che attacca i magistrati, definendo le loro inchieste, inchieste ad orologeria, garantendo però i corrotti e corruttori, ostacolando con leggi bavaglio gli strumenti di indagine dell’autorità giudiziaria.

Tutto per coprire le magagne dei potenti e avere il tempo di realizzare altre ammucchiate per raggiungere i loro obiettivi.

Ma parliamo di mentalità.

Era il 2001, quando ricevetti una convocazione da parte del Procuratore Nazionale Antimafia, Pierluigi Vigna, per motivi investigativi, sia riferiti al passato, sia relativi a quei periodo.

Mi aveva convocato su segnalazione dell’allora Procuratore capo di Palermo, Piero Grasso.

Molti boss di Cosa nostra, in carcere con condanne all’ergastolo, volevano trattare con lo Stato, ma scendere a patti a modo loro.

Non collaborando, ma semplicemente dissociandosi da Cosa Nostra, in cambio si sarebbero adoperati per far cessare gli attacchi contro lo Stato, pretendendo in cambio la certezza che i processi sarebbero finiti in un certo modo..

Nuovi processi e scarcerazione.

Come se l’associazione denominata Cosa Nostra, fosse un partito politico e si potesse tranquillamente dire “Basta, adesso sciogliamo il partito”.

Avevo avuto un primo incontro con il dottor Grasso e gli feci una domanda “Ma la notizia che ho letto sui giornali, risponde a verità?”.

MI rispose che era tutto vero.

Al che replicai “Si vuole fare come nella prima guerra di mafia, quella del 1962-63, dalla quale sono scaturiti i processi di Catanzaro e Bari, celebrati in quelle città perché le difese dei boss avevano sollevato la questione della legittima suspicione. L’accordo con alcuni politici di allora era stato raggiunto, perché le violenze avessero fine e le Giuliette imbottite di tritolo non saltassero più in aria, come usava a quei tempi”.

In pratica una trattativa simile a quella attuale oggetto di dibattimento davanti al Tribunale di Palermo.

Di fronte al procuratore Vigna, ripresi il discorso sulla prima guerra di mafia, e sui contatti tra boss e istituzioni: dopo oltre trent’anni si verificavano le stesse situazioni.

Purtroppo nulla era cambiato e nulla sarebbe cambiato in futuro.

Il dottor Vigna mi domandò !Ma signor Di Carlo, non si può cambiare questa mentalità in Sicilia?”:

Risposi schiettamente “Non si ha a che fare solo con questioni ristrette a Cosa Nostra e ai suoi boss, ma ci si trova di fronte ad una mentalità mafiosa presente in tutti i ceti sociali, nella politica e nella società”

Tornando alle regionali siciliane, sono certo che Nello Musumeci sia persona integerrima, corretta e trasparente ma, purtroppo il ma è doveroso, guida un’ammucchiata ed anche una sola mela bacata rischia di contaminare tutte quelle sane.

7 novembre 2017