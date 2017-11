Emanuela Orlandi. La famiglia presenta una nuova denuncia in scomparsa in Vaticano

-Redazione- La famiglia Orlandi presenta alla Gendarmeria Vaticana la denuncia di scomparsa di Emanuela.

A darne notizia è l'avvocato Laura Sgrò, legale di Pietro Orlandi.

"Al momento nessuna indagine è in corso sulla scomparsa di Emanuela Orlandi né in Italia né nella Città del Vaticano" spiega l'avvocato, "per questo abbiamo deciso di presentare una nuova denuncia. Innanzitutto una denuncia di scomparsa, perché nel 1983, quando Emanuela Orlandi è scomparsa, la denuncia fu fatta alle autorità italiane, ma mai in Vaticano. Emanuela è una cittadina vaticana" precisa l'avvocato, "e quindi la nostra speranza è che il Vaticano apra un fascicolo".

Ma il legale degli Orlandi aggiunge inoltre che "denunciamo anche un'altra cosa: un fatto che rispetto all'archiviazione dell'indagine, aggiunge elementi nuovi: la trattativa intercorsa tra la magistratura italiana e la Segreteria di Stato vaticana volta a risolvere il problema mediatico della sepoltura di De Pedis in cambio di informazioni su Emanuela".

Di questa trattativa si parla da anni, ma ora sono emersi dati circostanziati, nomi e luoghi. In primis il coinvolgimento di esponenti della Segreteria di Stato. Chiediamo pertanto al Vaticano di indagare. Abbiamo evidenziato una serie di criticità che rendono urgente un'indagine nello Stato Vaticano".-

23 novembre 2017