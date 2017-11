Escort spara al cliente: “Non mi piaceva come faceva sesso”

-Redazione- Una escort di 21 anni, Marissa Wallen, ha ammesso in aver aperto il fuoco contro un suo cliente di 36 anni, con cui stava avendo un rapporto sessuale nella sua abitazione a Washington.

“Non sopportavo il modo i cui mi praticava sesso orale”: ha confessato la giovane, che non sapendo come interrompere la performance, ha deciso di sparare all'uomo.

Secondo quanto riportato dall Cbs, la 21enne si sarebbe data alla fuga dopo aver rubato il portafoglio del cliente.

La vittima è stata trovata dopo tre giorni dalle autorità, ed era ancora vivo. L'ambulanza lo ha portato immediatamente in ospedale, dove i medici sono riusciti ad estrarre le pallottole e a salvargli la vita.

Marissa è stata rintracciata e arrestata con l'accusa di tentato omicidio e furto, visto che ha speso, con le carte di credito del cliente, oltre 10mila dollari.

11 novembre 2017