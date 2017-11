Esonerato Ventura, ma Tavecchio non si dimette

- Redazione - Carlo Tavecchio ha comunicato, intorno alle 18.20, l'esonero del ct della Nazionale Gian Piero Ventura, ma nonostante le pressioni subite rimane al suo posto, incassando la fiducia dei protagonisti delle riunione federale. Nessun "terremoto" ai vertici dunque, anzi si parte così alla rincorsa di Carlo Ancelotti, candidato numero uno alla panchina italiana. "Quest'oggi ho parlato con Ventura e gli ho comunicato che non c'è più necessità dei suoi servizi. Non è più l'allenatore della Nazionale. Abbiano pensato a orizzonti con allenatori importanti e vedremo di portarli a termine. Ho convocato per lunedì un Consiglio federale nel corso del quale esporrò le linee tecniche e organizzative per l'immediato futuro" ha detto lo stesso Tavecchio in una breve dichiarazione

"Nel corso della riunione convocata dal presidente della Figc Carlo Tavecchio, alla quale hanno preso parte i presidenti delle componenti federali Gravina, Nicchi, Sibilia, Tommasi e Ulivieri è stato avviato un confronto a seguito della mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali di Russia 2018. Come primo punto all'ordine del giorno, Tavecchio ha comunicato la scelta sulla guida tecnica azzurra e, a far data da oggi Gian Piero Ventura non è più il commissario tecnico della Nazionale. Il presidente federale ha informato altresì i rappresentanti delle componenti, che ne hanno preso atto, della sua indisponibilità a rimettere il mandato per assumersi la responsabilità di sottoporre al Consiglio federale di prossima convocazione una serie di proposte sulle quali i consiglieri saranno chiamati ad esprimersi." Si può leggere invece nella nota della Federcalcio sull'esonero di Gian Piero Ventura e sull'esito dell'incontro avvenuto in giornata odierna. Oltre ad Ancelotti, si parla anche di Paolo Maldini al suo fianco, ma ancora non è chiaro in che ruolo. Non ci resta dunque che aspettare Euro 2020 ed il mondiale 2022, per capire come sarà la Nazionale del futuro; intanto il prossimo mondiale di Russia, di azzurro probabilmente avrà soltanto il cielo estivo.

15/11/2017