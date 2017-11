Fascio-mafia: fermiamoli o i manganelli ce li ritroveremo in Parlamento

-Pintus- Primo Levi aveva confessato “Potessi riscriverei in parte Se questo è un uomo, mai avrei potuto immaginare di ritrovarmi ad osservare il ritorno di venti nazisti in Europa”.

Ma dalla Grecia all’Italia, passando per l’Est Europa quei venti stanno soffiando sempre più impetuosi.

Quanto accaduto ad Ostia però supera ogni immaginazione, criminalità e fascismo allungano i loro tentacoli verso la politica. La mafia ha indicato a certi movimenti la strada da percorrere, così gli uni si insedieranno nei palazzi e gli altri potranno riposizionarsi e moltiplicare gli affari.

Un endorsement, quello del clan Spada, nei confronti di Casapound, capace di spostare migliaia di voti, un’alleanza politico-affaristica a 360 gradi.

Uno degli ex leader del movimento di estrema destra, Ferdinando Colloca, è a giudizio per aver costituito nel 2012 una società con Armando Spada, uomo di peso nel clan e cugino del boss Carmine: avevano sottratto uno stabilimento balneare ai legittimi proprietari, il capo d’imputazione prevede l’aggravante del metodo mafioso.

Curiosa è anche la storia della palestra gestita attualmente dagli Spada.

I vecchi gestori hanno rifiutato di mettersi in società con loro, pur non potendo evidentemente impedire l’ingresso al clan.

Una palestra dove si insegnano boxe e danza senza averne i titoli.

Ottavio Spada, indagato per duplice omicidio, insegna tranquillamente boxe ai ragazzini.

I fascisti del terzo millennio prendono le distanze dagli Spada, asserendo al contempo che a Qstia non esistono clan mafiosi.

Peccato che nel 2016 l’operazione Sub Urbe, portò in carcere dieci membri della famiglia Spada, sinti vicini al clan Casamonica.

Intanto il picchiatore Roberto Spada si è sfogato sulla sua pagina Facebook “Perdonatemi, io comprendo e rispetto il lavoro di tutti, dopo un'ora e mezza di continuo "Non voglio rilasciare nessuna intervista", entrava a forza in una associazione per soli soci disturbando una sessione e spaventando mio figlio, voi che avreste fatto??? Negli ultimi 10 giorni sono venuti almeno 30 giornalisti a scoglionare. La pazienza ha un limite».

Il post fortunatamente è stato rimosso poco dopo.

Ma i “giornalista terrorista, i grande Roberto, i bella capocciata Robè” si sprecano. La violenza fascio-mafiosa ha evidentemente un certo appeal, e su questo si nutrivano pochi dubbi.

La domanda da porsi però è un’altra.

Come mai lo Stato non è grado di intervenire con prontezza e fermare un criminale, oltretutto di basso profilo?

9 novembre 2017