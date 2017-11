Febbre da iPhone X. Scene surreali, in coda dall’alba

-Redazione- Disposti a tutto pur di mettere le mani per primi sul nuovo gioiello tecnologico di casa Apple: l'iPhone X.

Anche questa volta i fanatici della "mela" non hanno deluso. Nonostante il prezzo di lancio non proprio abbordabile (1189 euro, secondo il sito ufficiale) anche stavolta, come previsto, si sono registrate lunghe code davanti agli Apple Store di tutto il globo.

Da New York a Mosca, da Colonia a Sydney passando per Parigi, migliaia di appassionati si sono messi in coda per comprare l’ultimo modello di Iphone. Con non pochi disagi. E le (ormai) solite scene di follia.

Gli italiani, in questa gara surreale, non sono stati da meno. A Lonato del Garda, nel Bresciano, per evitare le prevedibili code, otto persone hanno persino dormito all'interno delle proprie auto, parcheggiate nel piazzale del centro commerciale 'Il Leone'.

Lunghe code anche all'Apple Store di Euroma2, nella Capitale, dove alle 7.30 del mattino c'erano già duecento persone in fila. E non sono mancate le testimonianze curiose, come quella di Manuel che al Corriere della Sera ha raccontato di essere "emozionato". "Sono qui dalle 5 di ieri, giovedì, non dormo da 49 ore. Avevo anche un po’ paura, quando sono arrivato non c’era nessuno. Se lo apro adesso? No, voglio riprendere il treno, arrivare casa, fare una doccia e dormire un po’. Poi, con calma, me lo gusterò, ma piano".“

