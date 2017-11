Fifa 18. Ed è subito goal

-Maurizio Di Gioia- Puntuale come ogni anno arriva l'appuntamento con il videogioco di calcio più amato dal grande pubblico. Una gratificazione che richiede però notevole impegno visto il continuo avanzare della concorrenza che mette in commercio sia altri prodotti legati allo sport più amato dagli italiani sia differenti competizioni quali basket, wrestling o formula 1. Fifa, per riuscire a restare un passo avanti, deve costantemente innovarsi e rinnovarsi.

L'anno scorso la novità del gioco di casa Electronic Arts era legata alla sezione incentrata su Alex Hunter: una modalità specifica in cui il giocatore poteva prendere il controllo di un giovane talento britannico facendolo esordire in Premier League e compiendo anche importanti scelte fuori dal campo di calcio. Quest'anno l'avventura riprende da dove si era interrotta: un inizio in Premier League, una improvvisa esperienza oltre oceano per approdare nel campionato statunitense, e infine un rientro nel vecchio continente scegliendo uno dei più importanti campionati nazionali.

Un'avventura che offriva nel mezzo la possibilità di affrontare l'esperienza del calcio femminile o gestire una parte della carriera dell'ormai inseparabile amico di Hunter. La trama non lesina alcuni colpi di scena, così come il ritorno in campo di alcune figure del passato magari solamente accennate nel capitolo dello scorso anno.

Fifa 18 presenta poi tutte le classiche modalità a cui l'appassionato si è ormai affezionato, introducendo però anche alcune novità. La più interessante è quella legata alla modalità carriera allenatore, che si sviluppa parallelamente alla tradizionale carriera calciatore, dove sarà possibile gestire una società di calcio sotto ogni punto di vista ma vivere in prima persona le trattative per l'acquisto di calciatori andando a trattare direttamente sia con le squadre che ne detengono il cartellino, sia con l'atleta e il suo procuratore per trovare l'accordo economico.

La sezione più importante è quella multiplayer che permette a diversi utenti di affrontarsi in partite online al cardiopalma. In questo caso l'esperienza e lo studio di ogni singola mossa diventa essenziale per non venire travolgi da risultati più che tennistici: bisogna infatti essere consci che da un lato ci sono utenti davvero bravi, in grado di compiere prodezze con la palla al piede, dall'altra potrebbe capitare di imbattersi in qualche furbetto che cercherà di utilizzare i tanto odiati trucchetti che la Ea sta fortemente combattendo.

Fifa 18 offre un'esperienza di gioco che vuole essere il più realistica possibile, con uno studio sempre più accurato della fisica del tiro e della traiettoria della palla. Le animazioni sono ben realizzate, al punto che alcune mostrano delle prodezze dei calciatori davvero stupefacenti. I giocatori licenziati sono ben identificabili, come è possibile notare dalla compagine juventina per il campionato italiano. Le telecronache in lingua italiana continuano a migliorare anche se c'è ancora da lavorarci un po' sopra.

Titolo: Fifa 18

Distributore: Electronic Arts