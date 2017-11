Fiorenzo Borello: non solo supermercati ma tradizione e modernità

-B.C.- Supermercati Borello vuol dire quarant’anni di esperienza nel settore alimentare.

Un marchio che sta a significare fiducia e trasparenza,che trasmette al cliente sicurezza e tradizione, legato al territorio, con il personale sempre pronto ad accogliere la clientela con un sorriso e gentilezza e a soddisfare qualsiasi richiesta o esigenza.

Il cuore e il motore di questa importante realtà è Fiorenzo Borello e grazie a lui cercheremo di approfondire filosofia e strategie dei Supermercati Borello.

Signor Borello, cosa l’ha spinta a intraprendere un’iniziativa rischiosa, la sfida ai colossi della grande distribuzione?

Non è una sfida, poiché sarebbe persa in partenza. La grande distribuzione ha strategia di sviluppo di fatturati e di quote di mercato, prescindendo a volte dagli utili. La Borello srl deve attuare uno sviluppo simbiotico, non può prescindere da un business plan calcolato del margine. E’ una società che si autofinanzia, non ha soci di capitale esterni.

La filosofia, la strategia commerciale dei supermercati Borello è quella iniziale o si è reso necessario qualche aggiustamento in corso d’opera? Se sì quali i più significativi?

Lo spirito è sempre lo stesso, la filosofia e la strategia devono necessariamente adeguarsi ai cambiamenti sociologici che condizionano inevitabilmente non solo i consumi, ma anche l’approccio, il metodo e le aspettative.

Si è passati nel tempo da uno shopping necessario ad uno shopping che oggi deve essere invitante.

Sessant’anni fa a Milano nasceva il primo supermercato (Rockefeller), lei crede che oggi la filosofia, la strategia, il marketing potrebbero essere gli stessi?

Certamente no. Cosa si è rivelato vincente, cosa le ha premesso di resistere con successo alla concorrenza della grande distribuzione?

L’analisi dei punti di forza e di debolezza della concorrenza senza perdere di vista mai e con umiltà, la propria identità. Siamo molto attenti alla nostra clientela, alla predisposizione dei prodotti all’interno secondo le esigenze del consumatore bnn solo secondo le tecniche di visual merchandising del supermercato ( ad es, prima l’acqua minerale per evitare che schiacci gli altri prodotti nel carrello, poi i prodotti in scatola, quindi i freschi come i formaggi, frutta e verdura e per ultimo surgelati vicino alle casse per non interrompere la catena del freddo).

A non cambiare la disposizione dei prodotti solo per disorientare il consumatore e costringerlo a peregrinare tra le corsie. La formazione degli addetti ai punti vendita e non ultimo, l’accoglienza per la clientela che ha sempre più bisogno di rallentare i ritmi frenetici imposti e di trovare invece un ambiente confortevole e di integrazione. La modernità del punto vendita, la cura dei particolari degli arredi e delle attrezzature. I colori, le luci, la pulizia, la politica dei prezzi in linea con la media del mercato e della concorrenza.

Infine una sempre maggiore attenzione e cura alla sostenibilità ambientale.

I suoi supermercati rispecchiano in qualche modo la sua personalità, il suo modo di essere?

Domanda tendenziosa…Credo di sì, senza presunzione, sono fondamentalmente una persona corretta in senso lato, un perfezionista che investe quotidianamente tempo e risorse per la cura dei particolari, e soprattutto una persona che ama le proprie radici. I miei supermercati devono trasmettere tutto questo al cliente. Uno shopping certamente di necessità ma anche desiderio del e nel sentirsi come a casa propria.

In un territorio ancora depresso economicamente, che stenta a superare la crisi, prevede un futuro in crescita, ritiene ancora opportuno investire, magari superando i confini del Piemonte?

La storia della mia vita è la migliore risposta. Se non fossi stato un sognatore non avrei realizzato nulla di tutto ciò. Bisogna rimanere con i piedi ben fermi per terra. I sogni senza spirito di sacrificio e di totale dedizione possono diventare con il tempo incubi.

Ad oggi non prevedo, almeno nel breve, uno sviluppo al di fuori del Piemonte, voglio continuare ad essere il padre dei miei negozi e come tale ho l’obbligo e il dovere di seguirne l’educazione e la crescita. Voglio essere presente sempre.

A parte la passione, cos’altro ha permesso la realizzazione di ciò che non è esagerato definire un piccolo impero?

Spirito di sacrificio, notti insonni piene di paure e di ansie. Moderata esultanza nella vittoria e volontà di ricominciare ad ogni sconfitta. Scelta oculate dei collaboratori trasmettendo loro le stesse motivazioni e senso di appartenenza.

Un’ultima domanda: come riesce a far convivere lavoro e privato, riesce mai a staccare la spina?

Passiamo alla prossima domanda, grazie.

3 novembre 2017