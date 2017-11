Fiorito “Er Batman” condannato anche in appello: 3 anni

-Redazione- E' stato condannato anche in appello, Franco Fiorito, "Er Batman di Anagni", per la vicenda riguardante i rimborsi elettorali usati non secondo la legge.

I giudici di seconda istanza del tribunale di Roma hanno ribadito la responsabilità penale per l’ex capogruppo Pdl alla Regione Lazio e deciso una condanna a 3 anni.



L’accusa contestata a Fiorito riguarda l’appropriazione di fondi assegnati al Pdl alla Pisana nel periodo tra maggio 2010 e luglio 2012. In primo grado “er Batman” era stato condannato a tre anni e quattro mesi, al termine del processo con rito abbreviato.



Il suo avvocato, Taormina, ha annunciato ricorso in Cassazione