Flavio Briatore contro la sinistra Pd: “Vi unisce l’odio per Renzi”

-Redazione- Una foto di Pierluigi Bersani e Massimo D'Alema accompagnata da parole amare.

"I generali in pensione.... non hanno truppe... divisi in tutto... uniti solo dall'odio nei confronti di Renzi... e sono pronti a tornare...".

Flavio Briatore si scaglia apertamente contro i leader di Articolo 1 - Mdp, attribuendogli la responsabilità di una sinistra divisa che non riesce a dialogare.

13 novembre 2017