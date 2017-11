Follie pro anoressia: “Datti pugni nello stomaco per non mangiare”

-Redazione- I comandamenti sono semplici.

Basta seguirli alla lettera per votarsi al culto dell'anoressia, sacrificando tutto pur diventare pelle e ossa. Costi quel che costi, anche la vita.

"Se non sei magra non sei attraente" recita il primo comandamento, "essere magri è più importante che essere sani" e ancora "quello che dice la bilancia è la cosa più importante".

Eccoli, snocciolati uno a uno su forum e blog pro ana e pro mia i 10 precetti per diventare anoressiche e bulimiche. "Non bisogna scordarli" dicono le adepte, perché "se li dimenticherai diventerai grassa

Fermare questi siti, dove chi scrive istiga alla magrezza a tutti i costi, non è facile come sembra. L'ultimo caso in ordine di tempo è quello della 19enne di Porto Recanati che attraverso un blog istigava ragazzine a sottoporsi a diete o a effettuare terapie che provocavano l’anoressia.

Di blog pro ana ne esistono a migliaia. Ed è difficile quantificarli perché per uno che viene rimosso ce ne sono di nuovi che continuano a spuntare. Siti che per evitare di venire oscurati corrono ai ripari, ribadendo che in fondo, vogliono solo esprimere il proprio pensiero, "per cercare sostegno, per cercare insieme di raggiungere i nostri traguardi".

E i 'traguardi' vengono elencati anche sui gruppi Whatsapp e sui vari social network, dove recentemente le pro ana e pro mia hanno spostato la conversazione per non rischiare di venire intercettate.

I consigli di Desiderya "per cercare di non mangiare", ad esempio, sono seguitissimi, nonostante risalgano a qualche anno fa. Si va dal classico "bevi un bicchiere d'acqua ogni ora. Ti farà sentire piena" a "lega un elastico attorno al polso e fallo schioccare quando vuoi mangiare", fino a "compra dei vestiti di taglie più piccole e appendili dove li puoi vedere. Ti motiverà a perdere peso per poterli indossare". E se ciò non bastasse e si incominciasse a sentire fame, Desi suggerisce di fare addominali e darsi dei pugni nello stomaco. Così, assicura, "non sentirai più fame". Anche "mangiare nuda di fronte a uno specchio", determinerà "quanto potrai mangiare in seguito".

Ma l'elenco non si ferma qui ed è cliccatissimo.

"Preparati una lista di scuse per cui non puoi mangiare - si legge ancora - sei malata, sei vegetariana, sei allergica, ecc. Ti meraviglierai per quante scuse esistano".

L'obiettivo, in fondo, è sempre lo stesso: far scendere rapidamente l'ago della bilancia. "Pesati sempre prima e dopo aver mangiato. Non solo eviterai di mangiare cose superflue ma ti verrà voglia di mangiare meno ogni volta che vedrai che i numeri sulla bilancia crescono".

"Mi sono rivolta ad ana per questo. Perché voglio snellirmi un po'", dicono, quasi parlando dell'anoressia come fosse un coach, una guida, un maestro di vita. "Io non esco di casa, mi sento male, fisicamente e mentalmente, se supero i 45 kg, e sto bene, esco, sorrido se invece arrivo a 42/43" replica Janet

L'età media di chi frequenta questi forum è tra 14 e i 16 anni, un gruppo nutrito di giovanissime che tramite Desi, o chi per lei, trovavano coraggio per "farcela", per andare avanti, fino a toccare il baratro.

Il punto di non ritorno.

28 novembre 2017